Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı
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Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı

Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, sokakta yaşayan Bekir S. (30), denizi kirletme yüzünden tartıştığı Atilla A. (25) ile Özcan G.'yi (30) falçatayla boğazlarından yaraladı.

ANTALYA'da, sokakta yaşayan Bekir S. (30), denizi kirletme yüzünden tartıştığı Atilla A. (25) ile Özcan G.'yi (30) falçatayla boğazlarından yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde yer alan falezlerin alt kısmında meydana geldi. İddiaya göre, falezlerin alt kısmında atıl durumda bulunan plaja çadır kuran evsiz Bekir S., sabah saatlerinde Atilla A. ve Özcan G. ile denizi kirletme yüzünden tartıştı. Atilla A. ile Özcan G., akşam saatlerinde tekrar Bekir S.'nin çadır kurduğu noktaya giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir S., yanında bulunan falçatayla iki arkadaşı boğazlarından yaraladı. Atilla A. ve Özcan G., 40 metrelik falezlerden kendi imkanlarıyla yukarı çıkarak hastaneye gitti.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, Bekir S.'yi bulunduğu çadırdan alarak yukarı çıkardı. Bekir S.'nin de aldığı darbeler sonucu yaralandığını belirtmesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri Bekir S.'nin ilk müdahalesini ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Bekir S., Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.FALÇATA ARANDI AMA BULUNAMADI

Polis ekipleri evsiz olan ve falezlere çadır kuran Bekir S.'nin üstünde ve yanında bulunan eşyalarında falçatayı aradı, ancak bulamadı. Atilla A. ve Özcan G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.


Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı
Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı
Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı
Denizi kirletme yüzünden tartıştığı 2 kişiyi boğazından falçatayla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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