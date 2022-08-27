13 yaşındaki çocuk, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi
Zonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Yavuz Çorak, hastanede tedaviye alındı.
Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi.
SUYUN İÇİNDE KALDI
Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.