Üye Girişi
Haberler

13 yaşındaki çocuk, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki Hüseyin Yavuz Çorak, hastanede tedaviye alındı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi.

SUYUN İÇİNDE KALDI

Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

13 yaşındaki Hüseyin, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Yavuz Haberler

Bakmadan Geçme

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title