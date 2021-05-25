Denize girmek yasak mı 2021? Denize girmek serbest mi?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber denize girmek isteyen vatandaşlar aramalarında konuya yer veriyor. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme tedbirlerini uygulayacak. 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında genelgede geçerli olan kurallar dikkate alınacak. Peki, Denize girmek yasak mı 2021? Denize girmek serbest mi?

Hafta sonu denize girmek serbest mi sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında denize girmek serbest mi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Genelge kapsamında hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Denize girmek Haftaiçi saat 21.00'a kadar yasak değil, ancak hafta sonu yasağı hafta sonu denize girmek yasak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Yüzme havuzlarının kapalı olduğu ve kullanımının yasak olduğu belirtildi.

Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kontrollü normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00'e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak, dezenfektan evraklarını kontrol etti.

Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi.