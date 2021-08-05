Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor
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Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor Akkayalar Travertenleri'nde tatilcilerin mineralli havuz keyfi Bolu'da, tatil için denize gidemeyen vatandaşlar sıcak havalarda serinlemek için 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak bilinen Akkayalar Travertenleri'ndeki havuzlara akın etti.

Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor

Akkayalar Travertenleri'nde tatilcilerin mineralli havuz keyfi

BOLU - Bolu'da, tatil için denize gidemeyen vatandaşlar sıcak havalarda serinlemek için 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak bilinen Akkayalar Travertenleri'ndeki havuzlara akın etti.

Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, sıcaklardan bunalan ancak denize gidemeyen vatandaşların akınına uğradı. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar, içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalar'daki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor.

"Havuzlar mineralli suyla doluyor"

Akkayalar Travertenleri'nde işletmeci olan İrşat Çetin, vatandaşların mineralli sularda serinlemeye geldiklerini ve rağbetin yüksek olduğunu belirterek, "Burası Türkiye'nin küçük Pamukkale'si. Pamukkale'nin üçte biri kadar travertenlerimiz var. Onun haricinde suyumuz doğal mineralli maden suyudur. Kalsiyum değeri yüksek, sodyum değeri düşük bir sudur. Vatandaşlar bu sularda serinlemeye geliyor. Kimisi de çeşmelerimizden içmeye gelir. Havuzlarımız 100 ile 125 santimetre derinliği arasında doğal mineralli sudur. Kaynağından çıktığı gibi dinlendirilerek havuzlara verilir. Sonrasında travertenlerden aşağı boşaltılır. Burada bir sirkülasyon yok. Yenilenme var. Suya her saat 70 ton giriş var. 70 ton da çıkış var. Kullanılmış su yeniden yerine dönmüyor. Rağbet var. Çevre illerden olsun, Bolu'dan olsun ciddi rağbet var" dedi.

Metehan Taşdemir isimli tatilci ise, Bolu denize sahip olmadığı için arkadaşlarımızla Akkaya'lara gelip serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor
Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor
Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor
Denize gidemeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' Akkayalar'da serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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