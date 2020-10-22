Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar
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Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar

22.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:43
Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar

İstanbul Kadıköy'de bir adam dengesini kaybederek denize düştü, ancak koronavirüs nedeniyle hiç kimse onu kurtarmaya uğraşmadı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş ona yardım etmeye çalışırken "virüs var diye yardım bile etmedi" diyerek isyan etti. Talihsiz adam ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kadıköy sahilde deniz kenarında oturan Şenol Kuş ayağı kaydığı esnada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIM ELİ UZATILMADI

Denize düşen Kuş, hareketsiz bir halde beklemeye başladı. Ancak hiçbir vatandaş talihsiz adama yardım eli uzatmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizdeki adamı gemi halatına sararak vatandaşların da yardımı ile sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"ÇOĞU VATANDAŞ YARDIM ETMEDİ"

Görgü tanığı Enes Gündüz, "Kalabalığı görünce, hemen koştum. Baktım adam denize düşmüş hemen tuttum onu suyun içindeyken. Birkaç kişi daha yardıma geldi. Çevredeki çoğu vatandaş resmen virüs var diye adamın elini tutmamak için yardım bile etmedi" şeklinde konuştu.

Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar
Denize düşen şahsa korona virüs nedeniyle el uzatmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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