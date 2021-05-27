Denize diye çıktı kayıplara karıştı
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Denize diye çıktı kayıplara karıştı

Denize diye çıktı kayıplara karıştı
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde denize girmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Bayram Kirpi (84) için arama çalışması başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde denize girmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Bayram Kirpi (84) için arama çalışması başlatıldı. 

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde yalnız yaşayan Bayram Kirpi, dün öğle saatlerinde denize girmek için evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine komşularının ihbarı üzerine bölgeye gelen ve sahilde arama yapan polis ekipleri, Kirpi'ye ait 57 KH 576 motosikleti ve kıyafetlerini buldu. Ancak yaşlı adamın izine rastlanamadı. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, diğer ekipler ise denizde ve karada Kirpi'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.  


- Balıkesir
Denize diye çıktı kayıplara karıştı
Denize diye çıktı kayıplara karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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