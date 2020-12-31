Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
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Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı

31.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:17

Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı Şahsın boğulmak üzere olduğunu gördü, üniforması ile denize atladı Büyükçekmece'de sahile gelen bir kişi bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı

Şahsın boğulmak üzere olduğunu gördü, üniforması ile denize atladı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sahile gelen bir kişi bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta memuru üniforması ile denize atlayarak son anda kurtardı.

Olay, Büyükçekmece Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahil şeridinde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; sahilde bulunan vatandaşlar bir kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu gördü. Vatandaşlar durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Ekipler ilk olarak şahsa tutunması için havuz makarnası attı. Şahsın tutunmak istememesi üzerine zabıta memuru Muharrem Demir, üzerinde bulunan üniforması ile birlikte denize atladı. Boğulmak üzere olan adamı su üzerinde tutan Demir, arkadaşlarının da yardımı ile şahsı karaya çıkardı. Karada ilk müdahalesi yine zabıta ekipleri tarafından yapılan şahıs, 112 ekipleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Öte yandan olay yerinde sabah saatlerinde de bir kişinin aynı şekilde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı
Denizde intihar girişiminde bulunan şahsı zabıta memuru böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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