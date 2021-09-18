DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI - Haberler
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DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da deniz dibinden çıkan maske, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi çöpler, temizlik yapan dalgıçları ve sahilde güneşlenenleri şaşırttı.

Antalya'da deniz dibinden çıkan maske, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi çöpler, temizlik yapan dalgıçları ve sahilde güneşlenenleri şaşırttı.

*- Yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 450 kilo atık toplandı.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) bu sabah, Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında, Konyaaltı sahilinde ve deniz dibinde temizlik yaptı. Pandemi nedeniyle gerekli önlemler alınarak, Konyaaltı sahilindeki kıyı temizliği ve deniz dibi temizlik etkinliği, 100 ülkede eş zamanlı olarak yapıldı.

DenizTemiz Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Ünlü ile Proje Koordinatörü Pervin Gürbüz'ün koordine ettiği organizasyonda gönüllüler ve öğrenciler, denizdeki dalgıçlara karadan destek verdi. Deniz dibi temizliğini ise Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Akdeniz Yunus Diving Sualtı Dalış Kulübü ve Turmepa üyelerinden dalgıçlar gerçekleştirdi.

Yapılan temizlik çalışmasında yaklaşık 450 kilo atık toplandı. Kıyı temizliğine sahilde bulunan bazı vatandaşlar da destek verdi. Gönüllüler kıyıda özelikle su şişeleri, sigara izmariti ve poşet topladı. Deniz dibi çalışmasında ise plastik içecek şişeleri ve metal kutular toplandı. Deniz dibinden çıkanlar ise görenleri şaşırttı. Dalgıçlar deniz dibinden misina, olta, pet şişe, demir, araç lastiği, maske, eldiven, inşaat malzemeleri, televizyon anten kablosu gibi çöpler topladı.

DenizTemiz Derneği Başkanı İzzet Ünlü, toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak raporlandırılacağını söyledi. Raporun Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği- International Coastal Cleanup'e gönderileceğini kaydeden Ünlü, "Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişelerden oluşuyor" dedi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve sıfır atık sözü verilerek sona erdi.

DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI

DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI

DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI

DENİZDEN; MASKE, İNŞAAT MALZEMELERİ, ANTEN KABLOSU ÇIKTI
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