Denizde mahsur kalan kedi nefes kesen operasyonla kurtarıldı

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Denizde mahsur kalan kedi nefes kesen operasyonla kurtarıldı Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde mahsur kalan bir kedi, boğulmak üzereyken dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Denizde mahsur kalan kedi nefes kesen operasyonla kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde mahsur kalan bir kedi, boğulmak üzereyken dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü su altı ekipleri, Gemlik Liman bölgesinde 3 gündür mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Balık adamlar denize atladı. Limandaki taşlarda mahsur kalan kedi, ekipleri görünce önce karşıya sonra da suya atladı. Dalgıçlar hemen kediyi sudan çıkardılar. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kurtarma çalışmasına kıyıdan destek verdi. Özel kafese konulan kedi veterinere götürüldü.

Vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmasına alkışlarla destek verdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı