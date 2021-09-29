Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz (25) uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı. Yolda yürürken bulunan Topuz'un, 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiği, dönüşte rüzgar ve akıntı nedeniyle dönemeyince, kaldıkları otele 3 kilometre mesafede karaya çıktığı öğrenildi.

Datça'da iki kuzenin deniz macerası korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın (24) Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi. Kuzeni ile hasret gideren Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü. Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu (32), bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.