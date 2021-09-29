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Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel
Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz (25) uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde denize giren Mustafa Topuz (25) uzun süre dönmeyince 5 saat karada ve suda arandı. Yolda yürürken bulunan Topuz'un, 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiği, dönüşte rüzgar ve akıntı nedeniyle dönemeyince, kaldıkları otele 3 kilometre mesafede karaya çıktığı öğrenildi.

Datça'da iki kuzenin deniz macerası korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın (24) Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi. Kuzeni ile hasret gideren Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü. Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu (32), bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.

İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.

4 SAAT DENİZDE KALMIŞ

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi. Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu. Yaşadığı korku dolu anların büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.


Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Denizde kayboldu, 5 saat sonra karada bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Son Dakika Haberleri
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