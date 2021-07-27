Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra cesedi bulundu

Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, cumartesi günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Özcan'ın (18) 1,5 kilometre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde, cumartesi günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Serhat Özcan'ın (18) 1,5 kilometre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte yaşayan Serhat Özcan, cumartesi günü, 2 arkadaşıyla gittiği Abana'da serinlemek için denize girdi. Özcan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Aynı gün ve pazar ile pazartesi yapılan aramalarda Özcan'dan ize rastlanılmadı. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 3'üncü Dalış Timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Serhat Özcan'ın, denize girdiği yerden 1,5 kilometre açıkta cansız bedeni bulundu. Denizden çıkarılan Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Abana Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 


Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Buse Varol İrem Derici Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Metin Oktay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizde kaybolan Serhat'ın 4 gün sonra cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:14:27. #1.16#

title