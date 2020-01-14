Denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları 4'üncü günde de sürüyor

14.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:09

gündüz süren aramalarda şu ana kadar bekçilerin izine rastlanamadı.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri 32 yaşındaki Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak Cumartesi sabahı saat 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'nde denize döküldüğü bölgede avlanmak için kayıkla denize açılmış, kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. İki bekçiyi arama ve kurtarma çalışmaları, denize açıldıkları bölgeden itibaren geniş bir alanda devam ediyor. Bölgede jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Çalışmalarda, Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait insansız keşif uçağı ile su altı polisinin yanı sıra gece görüşlü drone ile arama yapıyor.



Kayıp bekçilerin yakınlarının kıyıda endişeli bekleyişleri de sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda gece-gündüz bekleyişlerini sürdüren yakınlar, ekiplerden umutlu bir haber bekliyor.



"Bulunmaları için lodos çıkması lazım"



Kulak Mahallesi'nin bitişiğindeki Egemen Mahallesi'nin Muhtarı Aydan Koyuncu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bekçilerin denize açıldıkları bölgede ekili arazileri olduğunu ve bölgeyi çok iyi bildiğini söyledi. Devletin, jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet ve helikopterle 2 bekçiyi bulmak için seferber olduğunu belirten Muhtar Koyuncu, "Biz, kaybolan kardeşlerimizin sağ salim bulunmalarını istiyoruz. Fakat bulunabilmeleri için denizin kudurması, lodosun çıkması lazım, çünkü lodos çıktığında kenara atma ihtimali yüzde 80. Şu an deniz çarşaf gibi. Bu nedenle de sıkıntılı. Bunun emsalleri de var; 2 yıl önce de benim bacanağım baba-oğul boğuldu, 24 saatte bulduk. O zaman lodos çıkmıştı ve Tarsus plajı tarafında 5 kilometre ileriye atmıştı. Çocukluğumuz burada geçti, her şeyi biliyoruz. Tabi temennimiz sağ salim bulunmaları" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA