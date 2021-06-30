Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
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Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Afrika ile Asya arasında yer alan dünyanın en ünlü denizlerinden biri olan Kızıldeniz'de korku dolu anlar yaşandı. Deniz üzerinde paraşütle dolaşan Ürdünlü adam, suya yaklaştığı sırada köpek balığının saldırısına uğradı. Köpek balığı, Ürdünlü adamın bacağından parça kopardı.

Dünyanın en ünlü denizlerinden biri olarak bilinen Kızıldeniz'in Ürdün'e ait kara sularında dehşet anları yaşandı. Genelde yüzen insanlara saldırdığı bilinen köpek balıkları, bu sefer su yüzeyine paraşütle yaklaşan Ürdünlü bir adamı hedef aldı.

37 yaşındaki Ürdünlü adam, Kızıldeniz kenarında tatil yaptığı otelden çıkarak, paraşüte bindi. Motora bağlı paraşütle Kızıldeniz üzerinde uzun süre gezinti yapan adam, paraşütü suya doğru indirdi.

BİR ANDA SALDIRDI

Ürdünlü adamın, paraşütü suya indirdiği sırada bir anda sudan zıplayan köpek balığı, talihsiz adamın bacağından bir parça kopardı. Saldırıdan sonra talihsiz adamın ayak kemikleri görünürken, ciddi kan kaybına uğradığı bilgisi verildi.

AYAĞINDA KIRIK OLUŞTU

Yaşanan olayın ardından acil olarak Prince Hashem Askeri Hastanesi'ne kaldırılan adamın ilk muayenesinde tendon bölgesinde ciddi hasar, ayağında da kırıklar oluştuğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu ancak ayağının iyileşmesinin uzun zaman alacağı kaydedildi.

"KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI NADİRDİR"

Paraşütçünün uğradığı köpek balığı saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Akaba Uluslarası Dalış Merkezi yetkilisi Mohammad Qatawneh, Ürdün sularında köpek balığı saldırılarının nadir olduğunu ve yaşanan olayı büyük şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Mohammad Qatawneh, Kızıldeniz'de 20 yıldan bu yana yüzdüğünü, böyle bir saldırıyla ilk defa karşılaştığını anlattı.

Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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