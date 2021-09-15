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Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Hortumu fark eden vatandaşlar, sahilden adeta bir film gibi izleyerek kayıt altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar, adete bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

(Esra Angün - Murat Hazer/İHA)

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

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