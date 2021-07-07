Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 3. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Ömer Mustafa Çoban, arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi. Ömer Mustafa Çoban'ın denizde yüzerken çırpınıp boğulma tehlikesi geçirdiği gören arkadaşı Yunus Efe E.(15) yardımına gitti. Çırpınan arkadaşını kurtarmak isteyen Yunus Efe E. gücü yetmeyince kendisi de boğulma tehlikesi geçirme ihtimali üzerinde çevreden yardım istedi. Ömer Mustafa Çoban denizde kayboldu. İtfaiye ekiplerinin arama çalışması sonucu denizde bulunup 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çoban, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Ömer Mustafa Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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