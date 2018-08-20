Denizde Boğulan Kardeşler ve Kuzenine Gözyaşı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulan kardeşler ve kuzeni gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Dün 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi sahilinde serinlemek için denize giren 5 kişinin denizde kaybolması üzere olay yerine gelen Sahil Güvenlik DEGAK-1 ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli 'Kurbağa Adamlar' tarafından yapılan aramalar sonucunda denizden çıkartılan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetmişti. Denizde boğularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Furkan Veral'ın cenazesi Bafra'nın Tepecik Mahallesi'nde öğle namazını müteakip defnedilmişti.

Babanın büyük acısı

Denizde boğulan Kadir (20) ve kardeşi Erkan Veral (25) ile kuzenleri Emrah Veral'ın (19) cenazeleri Tepecik Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak mahalle camisine getirildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren Baba Mehmet Veral oğullarını ve yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Üç gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN