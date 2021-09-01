Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
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Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından turizm kenti Antalya'da da balık sezonu bugün açıldı.

Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı

ANTALYA - Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından turizm kenti Antalya'da da balık sezonu bugün açıldı. Yakalanan ilk balıkların mezatına, balıkçı ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılmasının ardından halat çözüp Akdeniz'e açılan balıkçıların ağlarına takılan balıklar yüz güldürdü. Antalya Balıkçı Barınağı'nda, 1 Eylül itibariyle açılan sezon sonrası da hareketlilik başladı. Sezonun açılmasıyla yakalanan balıklar mezatta satılmaya başlandı.

Saat 05.00'da başlayan ve yaklaşık 60 çeşit balığın geldiği halde yapılan mezata vatandaşlar ve balıkçılar ilgi gösterdi. Taptaze olan birbirinden renkli ve boyuttaki balıkları alabilmek için kıyasıya bir yarış oldu. Ahşap ve köpük kasalardaki balıklar, en düşük rakamdan yüksek rakama doğru alıcısını buldu.

"2-3 gün sonra balık bol gelmeye başlar"

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da balık sezonunun açıldığının altını çizen Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, bol, bereketli ve vatandaşların ucuza balık yiyebileceği bir sezon diledi.

Balığın bol olmasını yineleyen Demir, " Güzel bir sezon bekliyoruz. Gece çıkan teknelerimiz ilk balıkları geldi ama biraz kısıtlıydı. 2-3 gün sonra daha bol balık gelmeye başlar. İlk mezatımızı da gerçekleştirdik. Herkeste bir heyecan vardı. Akdeniz'e özgü balıklarımızla başladık. İlk gün olmasına rağmen ilgi vardı. Fiyatlar daha tam oturmadı. Açılış itibariyle fiyatlar normalden bir tık yukarı gidiyor" dedi.

"Fiyatlar"

Mezatta en düşük balığın kilosunun 10 ile 15 lira arasında başladığını dile getiren İlhami Demir, " Üst limitinde sınırı yok. 50,100-150 diye gidiyor. Halkımızın en çok tercih edeceği balıklar tava ve ızgara balıklarıdır. Çupra, levrek 50-60 lira civarı, 40'a da var. Tava balıkları ise 15-20-30 civarında seyrediyor" dedi.

"İlk balıkları aldı"

İlk mezattan kasa kasa balık alan Mevlüt Özer, "Sezonun hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Fiyatlar yüksekte değil. Mercanın kilosunu 25 liradan vereceğim taze cam gibi. Denizin ne vereceği belli olmaz, deniz bir tarla gibidir. Yanlış ve zamansız avcılık yapılmaması gerekir" diye konuştu.

Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı
Denizde av sezonu açıldı, ilk balıklar açık artırmayla satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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