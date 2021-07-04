Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Kültür Sanat

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Dragos'ta yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde kürek ve kano yarışları düzenlendi.

Kartal Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliklere katılarak coşkuya ortak oldu. Bando takımının verdiği konser eşliğinde kürek, kano ve yelken yarışları yapıldı. Kartal'da, her yaştan vatandaşın su sporları yapabilmesine olanak tanıyan, yüzme, yelken ve kano başta olmak üzere birçok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet veren Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında su altına dalan dalgıçlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini su altından çıkarıp Başkan Gökhan Yüksel'e takdim etti.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın öneminden bahseden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıl hem şartların iyileşmesiyle hem de denizlerin kıymetini daha iyi anladığımız bir süreci Belediye Başkanından en küçük yaştaki sporcusuna kadar her birinin daha dikkat ettiği, denizlerimize gözümüz gibi baktığımız bir süreçten sonra daha yoğun aktivitelerle su sporları merkezimizde olacağız. Bunun iki aşaması var. Denizcilik bayramının önemiyle ilgili detayları biz anlayamaz, öğrenemezsek, öğretemezsek hem bağımsızlığın kıymetini aktaramayız, hem de denizlerimizin ne kadar özel ve özgür olduğunu anlayamayız ve müsilajlarla uğraşırız. Dolayısıyla burada yetişecek olan küçük kardeşlerim, sporcular ve değerli Kartallı komşularım, denizcilik bayramının önemini, hangi tarihsel süreçten gelindiğini ve Kabotaj Bayramının önemini, kapitülasyonların kaldırılmasının hangi aşamalarla gerçekleştiğini özümsemek zorunda. Tarihten ders çıkarmak ve üstümüze düşen ödevleri anlamamız ve öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasının ardında sporculara madalyalarını takdim etti.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Selin Şekerci Çağla Altunkaya
Spor Cristiano Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal'da coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:01:12. #1.14#

title