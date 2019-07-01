Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı

İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı'nın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kayalı, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin onur günü olduğunu söyledi.

1 Temmuz 1926'da yürürlülüğe giren Kabotaj Kanunu'nun bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki devamı ve zaferi olduğunu vurgulayan Kayalı, "Kabotaj hakkı, Cumhuriyet Türkiye'sinin uluslararası kazanımlarının başında gelir. Bu kanunla denizlerimizde ve karasularımızda kapitülasyonlar kaldırılmış, kıyılarımızda, nehir ve göllerimizde her türlü deniz ticareti, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkı, Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına tanınmıştır." dedi.

Türk denizciliğinin başlangıcı sayılabileceğine işaret eden Kayalı, "Mevcut deniz ticaret filomuz, kabotaj hakkının meydana getirdiği ortam sayesinde boy vermiş ve gelişmiştir. Limanlarımızın gelişmesinde de kabotaj hakkının önemli katkıları bulunmaktadır." diye konuştu.

Atatürk anıtı önündeki törenin ardından Kaymakam Atakan Atasoy, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Belediye Başkan vekili Emre Özlü, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Alper Alemisoğlu ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığına ait gemi ile denize açılarak şehit denizciler için dua edip suya çelenk bıraktı.

Daha sonra Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığında devam eden törende da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi.

Kaynak: AA