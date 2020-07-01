Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çeşme'de kutlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çeşme'de kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İzmir'in Çeşme ilçesinde resmi törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Çeşme'de kutlandı
01.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:57

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İzmir'in Çeşme ilçesinde resmi törenle kutlandı.

Ülkemizde 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu kanun, "Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtiyor. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

Çeşme ilçesinde de Kabotaj hakkının 94. yılı nedeniyle resmi tören düzenlendi. Tören, Çeşme Kalesi'nin karşısındaki Deniz Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirildi. Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat'ın Deniz Şehitleri Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

"Dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Çeşme Liman Başkanı Eray Aykanat, "Kurtuluş savaşımızı takiben, büyük Atatürk'ün önderliğinde devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir yapıya kavuşturulması yolunda adımlar hızla ve kararlılıkla atılmaya başlanmıştı. Bu süreçte başka ülke vatandaşları tarafından kullanılan imkan ve zenginliklerimizin sadece kendi vatandaşlarımıza ait kılınması hedefine yönelik tedbirler de hayata geçirilmeye başlanmıştı. Bu hususta; 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 Sayılı 'Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayi Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun', bu kapsamda alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bu kanun, Türk limanları arasında devam eden deniz ticaretinin, Türk vatandaşlarının ve Türk bayrağı taşıyan gemilerin tekelinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bugün, 1 Temmuz 2020, Kabotaj hakkının 94. yıl dönümünde, ülkemizin ekonomik ve stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığını, tekrar hatırlayarak bu konumun sunduğu fırsatları değerlendirip dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Bugün aktif gemi adamı sayımız 133 bin olup Çin'den sonra dünyada 2. sıradadır. Gemi inşası sektöründe, dünya denizci ülkeleri ile rekabete girilmiş ve büyük gelişmeler sağlanmıştır. İnşa ettiğimiz gemilerde yerli katkı oranı yüzde 50 oranını geçmiş, yat üretiminde ise dünyada 3. sıraya yükselinmiş olup, bir marka haline gelinmiştir" diye belirtti.

Resmi törene ayrıca; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkan Yardımcıları Yıldırım Aktuğan ve Faika Tütüncüoğlu Öner, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Erdem Bekem, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme Ulusoy Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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