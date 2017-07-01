Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yenimahelle mevkisinden tekneler korna eşliğinde denize açılarak Karasu sahil park önüne geldiler.
Teknede Bulunan Karasu Kaymakamı Şafak Gürçam, Karasu belediye başkanı Mehmet İspiroğlu, Karasu Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Ersöz, Karasu Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Tevfik Altunel, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ve Karasu Liman Başkanı Ahmet Kalaman hep birlikte denize çelenk attı.
Sahilde Karasu belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler yapıldı. Halat, yüzme yarışları ve yağlı direk bayrak alma yarışları yapıldı.
Yarışmalarda birincilere belediye başkanı ve kaymakam tarafından ödülleri verildi.
Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, yaptığı açıklamada, cumhuriyetin kurulmasından sonra Kobataj Bayramının kazanılan haklardan biri olduğunu belirterek, "Denizcilik ve kabotaj bayramını her yıl geleneksel olarak kutluyoruz, Bugünde kutladığımız denizcilik ve kabotaj bayramında belediye olarak bir dizi etkinlikler yaptık ve halkımızı etkinliklerde eğlendiriyoruz." diye konuştu.