Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı
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Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Denizin doldurulması yoluyla inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı.

Denizin doldurulması yoluyla inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, turizm ve iş dünyası açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu söyledi.

Toplam 220 milyon liraya mal olan havalimanının 2 milyon 300 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten Vali Sonel, havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, 1 taksi yolu ve 5 uçak park sahası olduğunu aktardı.

Sonel, havalimanı sayesinde bölge halkının İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlere 1-2 saat gibi kısa sürede gidebildiğini, bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Ordu-Giresun Havalimanında şimdiye kadar yaklaşık 39 bin uçuş gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sonel, havalimanının açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Sonel, havalimanından her gün İstanbul ve Ankara'ya düzenli sefer düzenlendiğini belirterek, İzmir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Suudi Arabistan ve Almanya'ya ise sezonluk uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Havalimanının bölge halkı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sonel, "Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden biri olan Ordu-Giresun Havalimanını kullanan yolcu sayısı her geçen yıl artmaktadır. Böylesine önemli bir projeyi bölgemize ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İş dünyası yatırımdan memnun

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de Ordu-Giresun Havalimanı'nın faydalarını sürekli gördüklerini belirterek, bu yatırımın iş dünyasını çok memnun ettiğini dile getirdi.

Bu dönemde zamanın çok önemli olduğuna işaret eden Şahin, havalimanı sayesinde iş adamlarının gidecekleri yere daha kısa sürede gidebildiğini sözlerine ekledi.

Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı
Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı
Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı
Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı
Deniz üzerine kurulan havalimanından 6 yılda yaklaşık 5 milyon yolcu yararlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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