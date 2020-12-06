Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
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Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

06.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:01
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim gördü. Ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söyleyen Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" dedi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.'SADECE BEN GÖRMEDİM'

Cismi saat 09.45 sıralarında gördüğünü ve yaklaşık 10 dakika kadar izlediğini kaydeden Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. Televizyonlarda, haberlerde böyle şeyler görüyoruz, UFO gibi şeyler de aklıma geldi. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada bir cisim var ama ne olduğu belli değil. Elektronik bir araç var orada. Hatta sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş da fark etti. O da oraya baktı. Yani sadece ben görmedim. Sonra da kayboldu gitti" diye konuştu.


Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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