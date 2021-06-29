Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Niyazi Önen'den müsilaj değerlendirmesi Açıklaması
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Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Niyazi Önen'den müsilaj değerlendirmesi Açıklaması

Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Niyazi Önen'den müsilaj değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği (DESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) tehdidine ilişkin, "Arıtma tesislerinin yatırımlarını bugünden yarına gerçekleştirmek mümkün değil, bu bir süreç ama bu sürecin sonunda kesinlikle denizlerimize sıfır...

Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği (DESAD) Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) tehdidine ilişkin, "Arıtma tesislerinin yatırımlarını bugünden yarına gerçekleştirmek mümkün değil, bu bir süreç ama bu sürecin sonunda kesinlikle denizlerimize sıfır kötü atık verecek duruma gelmemiz lazım." dedi.

Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için devletin gerekli tedbirleri ilan ettiğini belirterek, bu çerçevede alınacak önlemlerle sorunun çözüleceğine inandığını söyledi.

Atıkların bertaraf edilmesine değinen Önen, şöyle konuştu:

"Müsilaj konusu bugünden yarına olacak bir iş değil. Sanayi kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, kamu kuruluşlarının, belediyelerin tüm atıklarını biyolojik arıtma yaparak şu anki parametrelerden çok daha sıkı parametrelere getirerek denize deşarj vermesi lazım. Bunun için de sürecin minimum 6 ay ila 2 yıla uzayacağını tahmin ediyorum. Çünkü arıtma tesislerinin yatırımlarını bugünden yarına gerçekleştirmek mümkün değil, bu bir süreç ama bu sürecin sonunda kesinlikle denizlerimize sıfır kötü atık verecek duruma gelmemiz lazım."

Önen, müsilajın su ürünleri sektörünü, deniz ürünlerinden al sat yapanları, avlananları direkt etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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