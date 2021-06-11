Deniz Uğur kimdir? Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. 'Bir Deli Sevda' dizisindeki eşi rolünü oynayan Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur.'Bir Deli Sevda'dizisindeki eşi rolünü oynayan Erdinç Gülener ile evlenen Deniz Uğur internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, aslen nerelidir?

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur 17 Ekim 1971 yılında, Ankara'da doğan Sinema, Tiyatro, Dizi Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı ve Senaryo Yazarı. Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri'nde aday gösterilmiş, 2015'te Oktay Kaynarca'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

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