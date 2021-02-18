Deniz Türe kimdir, kaç yaşında? ATV haber sunucusu Deniz Türe nereli? Deniz Türe hayatı ve biyografisi!
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Deniz Türe kimdir, kaç yaşında? ATV haber sunucusu Deniz Türe nereli? Deniz Türe hayatı ve biyografisi!

18.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:51
Deniz Türe kimdir, kaç yaşında? ATV haber sunucusu Deniz Türe nereli? Deniz Türe hayatı ve biyografisi!

ATV Gün Ortası'nda sunucu olarak yer alan başarılı isim Deniz Türe hakkında Deniz Türe kimdir, kaç yaşında? ATV haber sunucusu Deniz Türe nereli? sorualrının yanıtları aranıyor. Deniz Türe hayatı ve biyografisi haberimizde!

ATV ekranlarında gün ortası haberlerini sunan Deniz Türe'nin hayatı ve biyografisi!

DENİZ TÜRE KİMDİR?

Deniz Türe, 27 Haziran 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Lisansını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra akademi hayatına devam etmek isteyen deneyimli sunucu İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yaptı.

Görevine Kanal 1 televizyonlarında muhabirlikle başlayan Deniz Türe ardından burada sunuculuk yaptı. 2009 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Türe daha sonra Bloomberg TV'ye geçti. 2013 yılında ATV'de görev almaya başladı.

Son olarak Deniz Türe, hafta içi her gün saat 13:00'da ATV'de ekrana gelen "Gün Ortası" programında izleyici karşısına çıkıyor.

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