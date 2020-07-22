Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 17. Medya ve Fotoğraf yarışması sonuçlandı
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Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 17. Medya ve Fotoğraf yarışması sonuçlandı

Kovid-19 küresel salgını tedbirleri kapsamında on-line platform üzerinden yapılan seçici kurul toplantılarında medya dalında 17 eser, fotoğraf dalında ise 129 eser arasından dereceye girenler seçildi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 17. Medya ve Fotoğraf yarışması sonuçlandı
22.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:13

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin bu yıl 17. kez düzenlediği Medya ve Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkin Altunsaray, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Nursel Gökdemir Işık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Alper Gedik, Ekonomi Muhabirleri Derneği Üyesi Serap Dikmen Ahmetoğlu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Petek Durgeç, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Gizem Melek ve İMEAK DTO İzmir Şubesi Müdürü Halil Hatipoğlu'ndan oluşan Medya Yarışması Seçici Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda İlkses Gazetesi'nden Sultan Gümüş'ün "Hayalet Gemiler Zehirliyor" haberi birinci oldu.

Ticaret Gazetesi'nden Seza Nur Demirparmak'ın "Kadın Denizciler Önyargıları Yıkıyor" haberi ikinciliğe, Ticaret Gazetesi'nden Selda Ak'ın "Okyanus Ortasında Fırtınalara Göğüs Geriyoruz" haberi de üçüncülüğe değer görüldü. Yarışmada Anadolu Ajansı Muhabiri Yusuf Şahbaz'ın "Bu Balıklar Egeli" haberi mansiyon, İlkses Gazetesi'nden Nurettin Baki'nin "Yelkenler Deniz Tarihine Açılıyor" haberi ise jüri özel ödülü aldı.

18 FOTOĞRAFA ÖDÜL

Fotoğraf sanatçısı Murat Kaptan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer, Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğrt.Görevlisi Güven Selçuk'tan oluşan 17. Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu, Alp Baranok'un "Deniz Bizim Her Şeyimiz" adlı eserini birinciliğe değer gördü. Seçkin Yenici'nin "Marina" adlı eseri ikinciliğe, Hakan Çöplü'nün "Yolculuk" adlı eseri üçüncülüğe değer görüldü. Seçici Kurul, 15 eseri de sergilenmeye değer buldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, kamuoyunda denizciliğe yönelik ilgiyi artırmak için 17 yıldır düzenledikleri yarışmada ödül alanları tebrik ederken, yarışmaya katılan gazetecilere ve fotoğraf sanatçılarına da Ege denizciliğine katkıları için teşekkür etti. Öztürk, "Denizcilikle ilgili haberler ve fotoğraflar, Türk denizciliğinin gelişmesine ve Denizci Millet, Denizci Ülke hedefine ulaşma konusunda çok önemli destek veriyor. Yüzümüzü denize döndükçe ülkemizin her alanda daha fazla ilerleyeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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