Deniz Temiz Antalya Şubesi Başkanlığına İzzet Ünlü seçildi
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Deniz Temiz Antalya Şubesi Başkanlığına İzzet Ünlü seçildi

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Deniz Temiz Antalya Şubesi Başkanlığına İzzet Ünlü seçildi

Turmepa Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanlığı'na İzzet Ünlü seçildi.

Turmepa Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanlığı'na İzzet Ünlü seçildi.

Turmepa Deniz Temiz Derneği Antalya Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mehmet Akoğuz, yardımcılıklarına da Efe Ülken ile Sırma Kurt Özdemir seçildi. Osman Ayık'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda İzzet Ünlü oy birliği ile Şube Başkanlığına seçildi.

Şube yönetim kurulu üyeliklerine de Vahdet Narin, Efe Ülken, Sırma Kurt Özdemir, Özlem Gözaçan, Haşmet Öyken, Burak Berberoğlu, Mehmet Akoğuz ve Gamze Altay Akdeniz getirildi.Denetim Kurulunda Hüseyin Oğuz Şahin, Yıldırım Kırdı, Ali Günay, Genel Merkez Delegeliklerinde de Ahmet Öztürk, Mehmet Adsız, Timur Murat İnanç, Turgay Meşe ile Kubilay Topo seçildi.

Genel kurula katılımları ve desteklerinden dolayı üyelere teşekkür eden Başkan İzzet Ünlü, "Çoğulcu ve paylaşımcı bir anlayışla, büyük TURMEPA ailesinin tamamını kucaklayan bir davranış içinde olacağız. Geçmişte görev yapan başkanlarımızı ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı saygı, sevgi ve şükranla anıyor teşekkür ediyorum

Tüm çalışmalarımız önümüzdeki dört yıl içinde derneğimizin bayrağını daha yukarılarda dalgalandırmak için olacaktır. Yönetim kurulu arkadaşlarım, koordinatörlerimiz, ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimizle denizciliğimizin her zaman daha iyiye gitmesi ve örnek birliktelik sergilemesi için çabalayacağız. Denizcilik camiasının içinde yer alıp ter döken her birey, bizim için çok değerlidir. Denizi ve çevreyi seven herkesin desteğine ihtiyacımız var. Deniz inanmaktır, yaşamaktır, sevmektir, ölesiye sevmektir. Denizi temizlemenin en kolay yolu kirletmemeyi öğretmektir." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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