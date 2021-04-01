Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ailesini ziyaret için Kıbrıs'a giden oyuncu Hazar Ergüçlü, deniz sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Ergüçlü, fotoğraflarıyla takipçilerinden yüzbinlerce beğeni aldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de 'Çiçek' karakterini canlandıran genç oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret için Kıbrıs'a gitti. Salgın nedeniyle uzun bir süredir uzak kaldığı ailesi ile hasret gideren Ergüçlü, deniz sezonunu açtı.

YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, kısa süre içinde yüzbinlerce beğeni aldı. Fit görünümü ile yaza hazır olduğunu gösteren Hazar Ergüçlü, sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.

"ONUR'DAN PROVOKATİF OLMAYI ÖĞRENİYORUM"

Öte yandan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ergüçlü'nün açıklaması şu şekildeydi: "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum."

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