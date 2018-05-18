Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Instagram Hesabından Paylaştı

Deniz Seki ve Tayfun Topal arasındaki aşk iddiaları kesinlik kazandı. Seki, Topal'la çektirdiği fotoğrafı kalp emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaştı.

EL ELE YAKALANDILAR

Uzun süredir beraber olduğu Faruk Salman'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Deniz Seki, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçen hafta Seda Sayan'ın eski sevgilisi Murat Karabova ile anılan ancak iddiaları reddeden Deniz Seki, Alaçatı tatilinde işletmeci Tayfun Topal ile geçtiğimiz günlerde el ele yakalandı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA AŞK İDDİALARI KESİNLEŞTİ

Aşk söylentilerinin ardından nihayet Deniz Seki Instagram hesabından Tayfun Topal ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Böylelikle Seki ve Topal arasındaki aşk dedikoduları kesinlik kazanmış oldu.