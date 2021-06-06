İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözlerinin ardından kendini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözlerinin ardından kendini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi

Haberler.com - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleri sonrası kilo veren Deniz Seki, artık istediği görünüme geldi. Sıkı bir diyet programı yapan ve harfiyen uyan şarkıcı, fit hali sonrası bikinili karesini paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleri sonrası kendisini spora veren Deniz Seki, sonunda istediği fitliğe geldi.

"SEZONU TERASTA AÇTIM"

Son aylarda yaptığı rejimle adından söz ettiren ve sosyal medyada paylaştığı karelerle zayıflığı dikkat çeken Deniz Seki, bikinili karesini paylaştı. Son aylarda 30 kilo veren şarkıcı, çiçekli bikinisiyle fit olduğu görüldü. Sezonu evinin terasında açan Seki, Instagram'dan paylaştığı kareye, "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" diye yazdı.

3 AYDA 25 KİLO VERMİŞTİ

Seki, geçtiğimiz nisan ayında Nişantaşı'nda görüntülenmiş, 3 ayda 25 kilo verdiğini söylemişti. Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi:

"Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu."

İşte Deniz Seki'nin sezonu açtığı bikinili pozu;

İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerinin ardından kendisini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerinin ardından kendisini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerinin ardından kendisini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerinin ardından kendisini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
İbrahim Tatlıses'in 'Davul gibi olmuşsun' sözlerinin ardından kendini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi
'İşe aldım' dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
İkinci kez evinde düşen Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları (1)
SALİH DEMİR: Keşke giymeseymiş
Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Demet Akalın Burak Özçivit Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözlerinin ardından kendini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:40:48. #1.15#

title