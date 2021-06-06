İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözlerinin ardından kendini spora veren Deniz Seki, bikinilerini giydi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleri sonrası kilo veren Deniz Seki, artık istediği görünüme geldi. Sıkı bir diyet programı yapan ve harfiyen uyan şarkıcı, fit hali sonrası bikinili karesini paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözleri sonrası kendisini spora veren Deniz Seki, sonunda istediği fitliğe geldi.

"SEZONU TERASTA AÇTIM"

Son aylarda yaptığı rejimle adından söz ettiren ve sosyal medyada paylaştığı karelerle zayıflığı dikkat çeken Deniz Seki, bikinili karesini paylaştı. Son aylarda 30 kilo veren şarkıcı, çiçekli bikinisiyle fit olduğu görüldü. Sezonu evinin terasında açan Seki, Instagram'dan paylaştığı kareye, "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" diye yazdı.

3 AYDA 25 KİLO VERMİŞTİ

Seki, geçtiğimiz nisan ayında Nişantaşı'nda görüntülenmiş, 3 ayda 25 kilo verdiğini söylemişti. Seki, artık kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini söyledi:

"Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu."

İşte Deniz Seki'nin sezonu açtığı bikinili pozu;