Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde kalacak
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Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde kalacak

, ÜNLÜ Şarkıcı Deniz Seki, 5 Eylül akşamı termal turizminin en önemli merkezi Yalova'da sahne alacak.

Deniz Seki, 15 bin dolarlık 'kral dairesi'nde kalacak
01.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:12

, ÜNLÜ Şarkıcı Deniz Seki, 5 Eylül akşamı termal turizminin en önemli merkezi Yalova'da sahne alacak. Seki, galanın ardından geceliği 15 bin dolar değerindeki kral dairesinde konaklayacak. 

Termal sularıyla ünlü Yalova'da, Terma City Otel'de 5 Eylül akşamı Deniz Seki rüzgarı esecek. Otel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Seki, daha önce Bülent Ersoy'un da konakladığı 650 metrekarelik dubleks kral dairesinde ağırlanacak.Deniz Seki'nin gala sonrası konaklayacağı kral dairesinde:  Özel Türk hamamı, göbek taşı, sauna, jakuzi, 2 ayrı banyo,  çalışma odası, bakıcı-yardımcı odaları, 200 m2 salon, şömine, piyano, tamamı özel tasarım oturma grupları ve 2 ayrı yemek odası, ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar, birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler, özel tasarım mobilyalar,  tasarım, ihtişamlı avizeler, bar ve barmenin yanı sıra içinde 4 hizmetkarı bulunan dairenin içinde özel mutfak bulunuyor.

 


Kaynak: DHA

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