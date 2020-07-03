Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?
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Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarında sunduğu spor yayınlarıyla tanınan Deniz Satar evli mi araştırılıyor? Genç gazeteci, Konya Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Peki, Deniz Satar nereli?

Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?
03.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:45

Deniz Satar, üniversiteden mezun olduktan sonra TRT ekranlarında ''İlk Baskı'' adlı programı sundu. Fanatik Gazetesi'nde editör ve Web Tv'de de spiker olarak görev yaptı. Spor Keyfi adlı programla da sevenlerinin karşısına çıkan Deniz Satar hayatı haberimizde.

DENİZ SATAR KİMDİR?

Satar, 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı ve ardından Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?

ÖĞRENCİLİK YILLARINDA EKRANA GELMEYE BAŞLADI

Liseden mezun olduktan sonra İzmir'deki Kordon Tv'de canlı müzik programı sundu. Konya'da okuduğu yıllarda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin uygulama birimi olan ve aynı zamanda yerel yayın yapan Üntv'de canlı haber programı hazırlayıp sundu. Konya'nın ulusal televizyon kanalı Kontv spor servisinde staj yaptığı dönemde Konya Tenis ve Dağcılık kulübünün spor dergisi Konkort'ta köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılındaki staj dönem, Tv8 haber merkezi, Digitürk içerik/ kreatif gibi departmanlarla devam etti. 2010 yılında TRT Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adında festival gezi programı ile ekrana geldi. Mezun olacağı yıl yurtdışında 6 aylık dil eğitimi aldı.

Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?

SUNUCULUĞUN YANINDA EDİTÖRLÜK DE YAPTI

Mezun olduktan sonra Deniz Satar, 2012 yılında TRT spor kanalında hafta içi her sabah yayınlanan "İlk Baskı" adlı programı sundu. 2013 yılından itibaren Fanatik Gazetesi'nde editör ve Web Tv spikeri olarak görev yaptı. Hafta sonları TRT Spor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi'ni sundu.

Deniz Satar kimdir? Deniz Satar kaç yaşında, nereli?
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