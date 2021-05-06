DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini de kapladı.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası Mudanya sahillerini de kapladı. Deniz salyasının arasında kalan balıkçı teknelerinin de bulunduğu yat limanı, dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülen ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Aylardır balıkçılara zor anlar yaşatan deniz salyası, Mudanya Yat Limanı'ndaki teknelerin etrafını çevreledi. Deniz kirliliğine neden olan deniz salyasını görenler ise şaşkınlık yaşadı. Deniz salyasının etrafını çevrelediği balıkçı tekneleri, dronla havadan görüntülendi.

"TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR"

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasının balıkçılara da zor anlar yaşattığını belirten balıkçı Engin Ünsal, "Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz" dedi.

DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZ SALYASIYLA KAPLANAN MUDANYA YAT LİMANI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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