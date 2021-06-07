Deniz salyası nedir? Deniz salyası neden olur? Deniz salyasının nerelerde görüldü? Deniz salyası nedeni nedir?

Son dönemde Marmara denizinde gözlemlenen ve ismini yeni yeni duymaya başladığımız deniz salyası yani müsilaj, doğaya zarar vermesinin yanı sıra görüntüsüyle de çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Peki "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" nedir? Deniz salyası neden olur? Deniz salyasının nerelerde görüldü? Deniz salyası nedeni nedir?

Deniz salyası tedbir alınmaması durumunda uzun vadede daha büyük tahribata neden olabilir. Uzmanlar tahribatın önüne geçmek için acilen bilimsel yaklaşımlarla önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor. Peki deniz salyası bilimsel adıyla müsilaj nedir? Deniz salyası neden olur? Deniz salyasının nedenleri nelerdir? Deniz salyası nerelerde görüldü?

DENİZ SALYASI NEDİR?

Birçok biyolojik ve kimyasal koşulun bir araya gelmesi sonucu fitoplankton adı verilen bitkisel canlılar çok fazla miktarda çoğalması ve bu nedenden oluşan bakteri miktarının yükselmesi sonrasında oluşan sümüksü ve yapışkan yapıya "Deniz Salyası" ya da "Müsilaj" denir.

DENİZ SALYASI NEDEN OLUŞUR?

Müsilaj ya da halk arasındaki adıyla "Deniz Salyası"deniz sıcaklığının olması gereken derecelerden daha 3-4 derece daha sıcak olması, bir diğer etki ise kirlilik, marmara denizine sağlanan atıkların sonrası aşırı yoğun miktarda azot ve fosfor içermesi deniz salyasının ön önemli nedenlerinden. Deniz salyasının oluşmasındaki başka bir etken de küresel ısınmaya bağlı olarak değişen iklim değişiklikleri sonrası denizde yaşanmaya başlanan durgunluk. Bu üç etken Marmara denizinde gözlemlenen deniz salyasında önemli rol oynamakta.

DENİZ SALYASI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Gemlik, Mudanya ve Tekirdağ'ın yanı sıra Pendik, Kartal, Caddebostan ve Moda kıyılarında Marmara Denizi'nde de görülen salya Erdek, Adalar sahilleri, Gemlik Körfezi, , Gelibolu ve Yalova'da da görüldü.

DENİZ SALYASININ ZARARLARI NELERDİR?

Özellikle balıkçılık, denizcilik, turizm sektörleri müsilajdan olumsuz etkileniyor.

Diğer yandan organik bir madde olan müsilajın varlığı, Marmara Denizi'nden çıkan deniz ürünlerinin tüketilmesini olumsuz etkilemiyor. Yine de uzmanlar vatandaşları müsilaj ile temas ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Müsilaj sorununun ortadan kalkması için atıkların tamamen arıtılarak denize verilmesi, denizdeki azot ve fosfor miktarının azaltılması gerekiyor.