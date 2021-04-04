Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde beyaz tabaka oluştu.
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde beyaz tabaka oluştu. Bu tabakayı görenler cep telefonuyla da kayıt altına aldı.
Bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu.
İnceleme sonunda tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türünden kaynaklandığı ortaya çıktı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı