Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
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Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde beyaz tabaka oluştu.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde beyaz tabaka oluştu. Bu tabakayı görenler cep telefonuyla da kayıt altına aldı.

Bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu.

İnceleme sonunda tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türünden kaynaklandığı ortaya çıktı.

-İHA-

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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