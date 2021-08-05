Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor
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Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor

Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.

Muğla'nın altı farklı bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait çıkarma gemileri Ören Gökova Körfezi, Delikliyol Hisarönü Körfezi ve Marmaris Turunç Mahallesi'nde karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor. - MUĞLA

Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor
Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor
Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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