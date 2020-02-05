Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal'dan Katar ile askeri işbirliği görüşmesi

05.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:52

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile askeri işbirliğini güçlendirme konulu bir görüşme yaptı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbal ve Ganim, başkent Doha'da Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu üst düzey subaylar ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA