Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal'dan Katar ile askeri işbirliği görüşmesi
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal'dan Katar ile askeri işbirliği görüşmesi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile askeri işbirliğini güçlendirme konulu bir görüşme yaptı.

05.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:52
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal'dan Katar ile askeri işbirliği görüşmesi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile askeri işbirliğini güçlendirme konulu bir görüşme yaptı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbal ve Ganim, başkent Doha'da Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu üst düzey subaylar ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi 'in de katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: AA
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