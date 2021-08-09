Deniz konserleri müzikseverleri bekliyor
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Deniz konserleri müzikseverleri bekliyor

Deniz konserleri müzikseverleri bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sahilde gerçekleşecek Fişekhane Deniz Konserleri' serisinde Ajda Pekkan, Sertab Erener, Edis, Şevval Sam, Selami Şahin, Serdar Ortaç, Mor ve Ötesi, Buray, Berkay ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimler sahne alacak.

Sahilde gerçekleşecek Fişekhane Deniz Konserleri' serisinde Ajda Pekkan, Sertab Erener, Edis, Şevval Sam, Selami Şahin, Serdar Ortaç, Mor ve Ötesi, Buray, Berkay ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimler sahne alacak.

Pandeminin etkileri azalırken, yaz konserleri devam ediyor.

Fişekhane Deniz Konserleri' serisinde ünlü sanatçılar bir bir sahne alacak. Ajda Pekkan, Sertab Erener, Edis, Şevval Sam, Selami Şahin, Serdar Ortaç, Mor ve Ötesi, Buray, Berkay, Erol Evgin gibi isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 27 Ağustos-1 Ekim tarihleri arasında, Fişekhane'de olacak. Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek etkinlik serisi 27 Ağustos'ta Ajda Pekkan konseriyle başlayacak. Fişekhane Deniz Konserleri, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturarak, açık havada 15 bin kişiye eşsiz bir deneyim sunacak.

Deniz Konserleri'nde yer alacak sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Ajda Pekkan - 27 Ağustos

Edis - 28 Ağustos

Selami Şahin - 3 Eylül

Berkay - 10 Eylül

Şevval Sam - 11 Eylül

Serdar Ortaç - 17 Eylül

Buray - 18 Eylül

Mor ve Ötesi - 24 Eylül

Sertab Erener - 25 Eylül

Erol Evgin - 1 Ekim - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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