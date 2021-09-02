Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek
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Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek

Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla sporcu Emre Seven'in 18-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı Mersin-Kıbrıs arası solo yüzme denemesine ilişkin Avcılar'da basın toplantısı düzenlendi.

Deniz kirliliğine dikkat çekilmesi amacıyla sporcu Emre Seven'in 18-22 Eylül tarihleri arasında yapacağı Mersin-Kıbrıs arası solo yüzme denemesine ilişkin Avcılar'da basın toplantısı düzenlendi.

Avcılar Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi ve Avrupa Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nün katkı sunduğu; Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER)'nin sponsor olduğu sporcu Emre Seven, 18-22 Eylül tarihleri arasında Mersin-Kıbrıs arasında solo yüzme denemesi gerçekleştirecek. Avcılar Belediyesi de hem deniz kirliliğine dikkat çekmek, çevrenin korunmasında farkındalık oluşturmak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)'nin Türkiye'ye bir kulaç kadar uzaklıkta bir mesafede olduğunu göstermek amacıyla sporcu Emre Seven'in yapacağı yüzme denemesine yönelik bir tanıtım toplantısı düzenledi. Avcılar Belediye Başkanlığı Binası'ndaki meclis toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, AKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Acar ve sporcu Emre Seven katıldı.

Etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Orası çok özel bir parkur. Dünya'nın önemli geçişlerinden biri olarak sayılabilir. Emre Bey'in bu özel cesareti nedeniyle biz heyecanlandık. Cesaretine ve bu çabasına destek olmak bizim için onur verici bir durum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Yanında olmanın ötesinde biz de zaten sporcuyuz. Diliyorum geçişi tamamladığında ülkenin tanıtımı ve ülkeye turist gelmesi ve ülke ekonomisine katkı sunma açısından da etkili olacak. Son zamanlarda Marmara Denizi müsilajla büyük dertteydi. Denize giremedim. Çevreye duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadık. Yine bu geçiş 'Temiz denizlerde kulacım kadar yakınsın' sloganıyla da çevreye ve ekolojiye dikkat çekmesi bakımından son derece önemli" açıklamasında bulundu.

"Mola veremezseniz, tekneye dokunamazsınız"

Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen ilk Türk sporcu olan Emre Seven, "Amacımız çevre alanında farkındalık ve denizlerimizin tertemiz olduğunu tüm dünyaya ispatlamak. Solo yüzüş olacak, tek bir kişinin yapacağı bir yüzme denemesi. Bir kıyıdan başlanıp bir kıyıda biteceği anlamına geliyor. Herhangi bir yere dokunamazsınız, mola veremezseniz, tekneye dokunamazsınız, deniz üzerinde yüzen bir cisme dokunamazsınız ki dokunursanız diskalifiye olursunuz. Geçen sene bir denememiz daha oldu. Temelinde benim eksikliğime dayalı, daha sonrasında çeşitli aksaklıkların da çıktığı bir organizasyondu. O gün yaşadığımız bütün eksiklikleri tek tek teknik heyetimle analiz ettik. Bu sefer çok daha farklı olacak" diye ifade etti. - İSTANBUL

Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek
Deniz kirliliğine dikkat çekmek için Mersin'den Kıbrıs'a yüzecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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