Deniz Gençay kimdir?

Müzik hayatına ise Ankara Altınnal Gazinosu'nda başlayan ve Amerika, İngiltere, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs ve birçok Avrupa ülkelerinde konserler veren Deniz Gençay kimdir, kaç yaşında? Deniz Gençay nereli, mesleği nedir? Deniz Gençay hayatı ve biyografisi nedir?

Müzik hayatına ise Ankara Altınnal Gazinosu'nda başlayan ve Amerika, İngiltere, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs ve birçok Avrupa ülkelerinde konserler veren Deniz Gençay kimdir, kaç yaşında? Deniz Gençay nereli, mesleği nedir? Deniz Gençay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ GENÇAY KİMDİR?

Deniz Gençay, Almanya'da dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından biridir. Almanya'nın Frankfurt eyaletinde doğdu. Türkiye'de büyüdü.

Henüz okul yıllarında müzikle ilgilendi. Aynı zamanda sporla da ilgilendi.

Müzik hayatına ise Ankara Altınnal Gazinosu'nda başladı.

Gençay, burada nasıl başladığını ise şöyle anlatmıştı:

19'umdan gün almışken Ankara'nın en önemli gazinosu Altınnal'ın kapısından içeriye girip " Ben Deniz buranın sahibi ile görüşmek istiyorum" cümlesini kurarak medeni bir cesaretle müzik hayatıma adımımı attım. Zira o gün Deniz ismindeki birisinin randevu listesinde oluşu, benim o gün patronla görüşmemi kolaylaştırmıştı.

Ankara'da gazinolarda şarkı söylerken aynı zamanda konservatuar eğitimleri de aldı.

Amerika, İngiltere, Irak, Azerbaycan, Kıbrıs ve birçok Avrupa ülkelerinde konserler verdi.

ALBÜM VE SİNGLE ÇALIŞMALARI

2003 'Bölüştük Aşkı' (Yönetmen Halil Karaduman)

2009 ' Aşıksan Gel' (Yönetmen Fahri Karaduman)

2011 ' Tam Kıvamında' (Yönetmen Şehrazat)

2017 'Aşk Bir Ateş (Yönetmen Necip Gülsün)

2018 'Üzdünüz Beni Yıllar' (Yönetmen Doğan Akpençe)

2019 'Mavi Boncuk' ( Yönetmen Fırat Özbaylar)

2019 "Saymadım Kaç Yıl Oldu" ( Yönetmen Erkan Nas)