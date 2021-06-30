Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar kaç kere Olimpiyatlara katıldı?

Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Deniz Çınar hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar oluyor. Peki, Deniz Çınar kimdir? Deniz Çınar kaç yaşında, nereli?