Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar kaç kere Olimpiyatlara katıldı?
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Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar kaç kere Olimpiyatlara katıldı?

Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar kaç kere Olimpiyatlara katıldı?
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Yelken sporuyla ilgilenen ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil eden Deniz Çınar hakkında araştırmalar yapılıyor. Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak. Bu isimlerden biri de Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar oluyor. Peki, Deniz Çınar kimdir? Deniz Çınar kaç yaşında, nereli?

Deniz Çınar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yelken sporlarıyla ilgilinen isimlerden olan Deniz Çınar hakkında Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar hayatı ve biyografisi hakkında detayları derledik.

TÜRKİYE YELKENDE 8 SPORCUYLA TOKYO'DA OLACAK

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz'in RS: X Erkekler kategorisinde Tokyo'da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları'nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:

  • Alican Kaynar - Finn
  • Ateş Çınar - 470
  • Deniz Çınar - 470
  • Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar
  • Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar
  • Ecem Güzel - Laser Radial
  • Dilara Uralp - RS: X Kadınlar
  • Onur Cavit Biriz - RS: X

DENİZ ÇINAR KİMDİR?

Deniz Çınar 8 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Türk yelkenci olan Çınar, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda kardeşi Ateş Çınar'la birlikte ülkemizi temsil etti. İkili mücadeleleri sırasıyla 28, 24 ve 14. sırada tamamladı.

1.72 boyunda olan Deniz Çınar, 65 kilogramdır.

Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kimdir?


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Deniz Çınar kimdir? Ateş Çınar'ın kardeşi Deniz Çınar kaç yaşında, nereli? Deniz Çınar kaç kere Olimpiyatlara katıldı? - Haberler
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