Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti
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Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti

13.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:54
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti

Masumiyet dizisinde başrol oynayan Deniz Çakır'ın 10 ay önce evinin önünden bisikletini çalan kişinin özel bir hastanede çalışan erkek hemşire olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan hemşire, "Hastalara hizmet verebilmek için bisikleti kullandım. Sonra da şehir dışına gidince arabamın bagajına koyup yanımda götürdüm. Pişmanım" dedi.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır, elektrikli bisikletini apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna bıraktı. Ünlü oyuncu 29 Haziran 2020 günü saat 11.00 sıralarında bisikletin yerinde olmadığını fark etti. Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için polis merkezine başvurarak şikayetçi oldu. Polisin ünlü oyuncunun evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelendi.

Yakındaki bir aracın plakasından U.K. isimli hemşire olarak görev yapan genç adamın kimliği tespit edildi. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya'da olduğu öğrenilen U.K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etti.

BİSİKLETİ TESLİM ETTİ

Polis merkezine çağrılan U.K. 20 Eylül'de ifade verdi. U.K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. U.K. ifadesinde aracıyla gezerken bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini söyleyip bisikletin üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü anlattı.

Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderdeniz çakırken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten U.K'nin. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dediği öğrenildi. U.K.'den alınan bisiklet Deniz Çakır'a teslim edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (11)
NERMİN: Yeğenine ''bak ben sana neler neler aldım!'' diyecekti ki Allah nasip etmemiş . .
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ARİF: Vah onun baktığı hastalaraki vahh.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ASABİ: hastalanın neyi kayboluyordur kimbilir
Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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