Deniz Çakır'dan Serdar Bilgili'ye İlan-ı Aşk

Adı Serdar Bilgili'yle anılan Deniz Çakır'dan ilan-ı aşk gibi paylaşım! Güzel oyuncu, dün sabah Bilgili'ye ait Ajia Hotel'den bu fotoğrafı yayınlayıp duygusal bir not yazdı.

BEKLENMEDİK HAMLE

Takvim'de yer alan habere göre; Deniz Çakır'dan şok paylaşım! Önceki haftalarda adı Serdar Bilgili'yle aşk dedikodularına karışan Çakır'dan önceki gün bu iddiaları doğrular bir hamle geldi. 3 hafta önce Bilgili'ye ait Soho House'da iş adamıyla akşam yemeği yiyen güzel oyuncu, bu kez de Kanlıca'daki Ajia Hotel'deydi. Güzel oyuncunun, iş adamı tarafından otel haline getirilen Boğaz'daki yalıda bir araya geldiği iddia edildi.

"SANA DA GÜNAYDIN EN SEVDİĞİM İSTANBUL"

Sürpriz ikilinin yeniden kaçamak yaptığı dedikoduları ise Çakır'ın instagram'daki paylaşımı üzerine alevlendi. Öyle ki güzel oyuncu, otelin Boğaz manzarasında çekilen karesini "Sana da günaydın en sevdiğim yağmurlu İstanbul" notuyla paylaştı.

DENİZ, İLAN-I AŞK MI ETTİ?

Serdar Bilgili'yle aşk yaşadığı haberlerine sessiz kalan Deniz Çakır'ın iş adamına ait otelden paylaşım yapması "Deniz'den ilan-ı aşk" dedirtti.

Hatırlanacağı üzere Serdar Bilgili, kısa süre önce yıldırım nikahıyla evlendiği ünlü haber spikeri Nazlı Çelik'ten boşanmıştı.

İşte Deniz Çakır'ın o paylaşımı;

