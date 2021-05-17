Deniz Çakır'dan şok eden şiddet itirafı!
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Deniz Çakır'dan şok eden şiddet itirafı!

Deniz Çakır'dan şok eden şiddet itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Masumiyet' dizisinde rol alan oyuncu Deniz Çakır, geçmiş yıllarda psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı

Jülide Ateş'in '40' adlı programına konuk olan Deniz Çakır, "Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim. Üstelik çok saygın bir kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım maalesef!"

FİNAL YAPACAĞI KONUŞULUYOR

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan Masumiyet dizisinin yakın zamanda final yapacağı konuşuluyor. Masumiyet dizisi, reytinglerde istenilen sonuçları bir türlü elde edemedi.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

MASUMİYET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Masumiyet dizisi çekimlerinin büyük bir kısmı İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın villasında çekildi.

Deniz Çakır'dan şok eden şiddet itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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