DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA
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DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA

Haber Özden ATİK İstanbul, DHASevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

15.07.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:57

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 21 Ocak 2021'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında soruşturma yapılmıştı. Savcılıkça tamamlanan soruşturmada şüpheli Ozan Güven hakkında Hakaret, Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, iddianameyi değerlendirerek kabulüne karar verdi. Duruşma günü veren mahkeme, Güven ve Bulutsuz ile avukatlarına tebligat yapılarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti. Mahkeme ayrıca Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen oyuncu Ozan Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkındaki Basit yaralama suçundan yürütülen soruşturma dosyasının da sonucunun beklenmesine karar verdi. Taraflar, 21 Ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un duygusal anlamda arkadaş oldukları, 12 Haziran 2020 günü akşam saatlerinde yemek yedikleri, daha sonra arkadaşları Ramazan Ç.'nin evine gittikleri, burada Deniz Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açılınca tartışma çıktığı, Güven'in hakaret ettiği anlatıldı. Olay günü olan 13 Haziran'da gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, tekrar tartışmaya başladığı belirtilen iddianamede, Güven'in abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edildi. Deniz Bulutsuz'un evden ayrılmak istemesi üzerine Ozan Güven'in hakaret ederek Bulutsuz'un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldığı ve ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığı da anlatıldı.

OLAY SIRASINDA YALNIZDILAR

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven'in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini kaydetti.

KAMERA KAYDI BULUNAMADI

İddianamede, Ozan Güven'in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı. Harddisk'in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi. Deniz Bulutsuz'un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği vurgulandı. İddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajurun silah olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN ARASINDAKİ DAVADA İLK DURUŞMA 21 OCAK'TA

Kaynak: DHA

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