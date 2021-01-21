Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? Deniz Bulutsuz Biyografi ve Hayatı
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Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? Deniz Bulutsuz Biyografi ve Hayatı

21.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:29
Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? Deniz Bulutsuz Biyografi ve Hayatı

Son olarak Ozan Güven ile ilişkisi ile gündeme gelen Deniz Bulutsuz sosyal medyada ve internette araştırılıyor. Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte, Deniz Bulutsuz Biyografi ve Hayatı!

Dünyanın en ünlü dergisi olan Vogue dergisinin Türkiye versiyonunda çalışmaları ile tanınmıştır. Vogue Türkiye'de Editör ve Proje Spesyalisti olarak görev yaptığı dönemlerden bu yana adını sıkça duyurmuş Deniz Bulutsuz, şimdilerde kendi kurucusu olduğu ajansla ilgilenmektedir. Ozan Güven ile davalarıyla son dönemlerde sık sık gündeme gelen Deniz Bulutsuz, sosyal medyada merak edilmektedir. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? İşte Deniz Bulutsuz Biyografi ve Hayatı!

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Deniz Bulutsuz, 1992 yılında dünyaya gelmiştir ve 28 yaşındadır. Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Deniz Bulutsuz,Vogue ve GQ gibi ünlü dergilerin özel projeler ekibinde görev almıştır. Şimdilerde hala Vogue Türkiye için yazdığı yazılarla moda ve güzellik alanında editör olarak hizmet veren Bulutsuz, stili ve tarzıyla da dikkat çekmektedir. Vogue Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en ünlü erkek dergisi olan GQ Türkiye'de de Sosyal Medya uzmanlığı yapmıştır. Deniz Bulutsuz linkedin hesabı da dikkat çekmektedir. Deniz Bulutsuz son olarak "ondakka" adlı ajansın kurucusu olarak görev almaktadır.

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