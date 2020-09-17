Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, dün akşam canlı yayında tartıştı. Ciğerci'ye "Sen anne olamazsın" diyen Akkaya'ya ilk tepki Hazal Kaya'dan geldi. "Trans hakları insan haklarıdır" diye paylaşım yapan Kaya'ya Twitter'dan destek mesajları yağdı.

Eski manken Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan programında Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde bir kadını eltisi olarak tanıttığı kişiye taşıyıcı annelik yaptırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya birbirine girdi. Kısa sürede gündem olan tartışmaya ilk yorumu Hazal Kaya yaptı.

"TRANS HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Yavrunuz sizin sevginizi görse yeter zaten. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız. Trans hakları insan haklarıdır" dedi. Başarılı oyuncunun bu sözleri kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak trend oldu.