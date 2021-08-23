Deniz Akkaya hapse girdi! İşte nedeni...
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Deniz Akkaya hapse girdi! İşte nedeni...

Deniz Akkaya hapse girdi! İşte nedeni...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Selin Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programına konuk olan ve hakkında fuhuş göndermesi yapan Deniz Akkaya'ya avukatı aracılığıyla dava açmıştı. Tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapsi verilmişti. Akkaya, bugün cezaevine konuldu. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Söylemezsem Olmaz" adlı programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan iftira niteliğinde açıklamalar yaptığı gerekçesiyle manken Deniz Akkaya'ya dava açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, Ciğerci'nin avukatı Şeyda Yıldırım şu iddialarda bulunmuştu: "Selin Ciğerci, maalesef korkunç bir saldırıya maruz kalmıştır.

KORUNMA TALEP ETMİŞTİ

Daha önce de gerek Gökhan Çıra ile olan evliliğiyle, gerekse cinsiyet değiştirme ve anne olamaması ile ilgili Deniz Akkaya tarafından basın yoluyla saldırıya maruz kalan Selin Ciğerci, 3 ay korunma talep etmişti.

Ancak Deniz Akkaya, bu programdaki konuşmalarıyla tedbir kararını ihlal etmiş ve kendisi hakkında zorlama hapsi talebinde bulunulmuştur. Davalıların Selin Ciğerci'yi hedef alan, haksız ve hukuka aykırı sarf ettiği küçültücü, incitici, aşağılayıcı açıklamaları nedeniyle 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz."

FUHUŞ GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Mahkemenin verdiği tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye, "Senin çocuğun olamaz" deyip sosyal medya üzerinden fuhuş göndermesi yapmıştı.

DENİZ AKKAYA'YA HAPİS ŞOKU!

Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla 6284 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla Deniz Akkaya'ya dava açmıştı. O dava sonuçlandı. Tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

"3 GÜN SONRA BOMBA GİBİ DÖNECEĞİM"

Söylemez Olmaz muhabiri Uğur Kotan'ın haberine göre; Deniz Akkaya, 3 gün zorlama hapsini yatmak için bugün teslim oldu. Akkaya, "Benim davam sürecek. Duruşumu bozmayacağım. Bu konuyla ilgili düşüncem zerre değişmeyecek. 3 gün sonra bomba gibi döneceğim" dedi.

"Küçüklükten beri başımı sürekli belaya sokardım" diyen Akkaya, Kanunlar karşısında boynum kıldan ince" ifadelerini kullandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşçı yazılı açıklama yaptı:

"Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkümiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."

Kaynak: Snob Magazin

Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük hapis cezasını yatmak için teslim oldu
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük hapis cezasını yatmak için teslim oldu
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Deniz Akkaya hapse girdi! İşte nedeni... - Haberler Magazin
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