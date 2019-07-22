Deniz Akkaya, "Bir kadına aşık oldum" dediği için eleştirilen Kalben'e destek oldu

Başarılı şarkıcı Kalben, Hakan Gence'ye verdiği röportajda 'Hiç bir kadına aşık oldunuz mu?' sorusuna "Evet bir kere oldum" cevabını vermesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok eleştiriye maruz kalan Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek gecikmedi.

"PLATONİK AŞIK OLDUM"

Şarkıcı Kalben, verdiği röportajda "Bir kere bir kadına aşık oldum. Platonik aşıktım. Ama bu aşk, onun kadın olmasıyla değil, insan olmasıyla ilgiliydi. Onun memeleriyle ilgili değil, göğsünün altında yatan kalbiyle ilgiliydi" dedi.

"SENİ BUGÜN BİR DAHA ÇOK SEVDİM"

Kalben'in kısa sürede yayılan açıklamasını paylaşan Akkaya, şu sözlerle destek oldu: "Kalben yine anlatılmak istenenin yanında bile geçmeyen manalar çıkarıp yorum yazanların ülkesi. Kalben seni çok seviyorum sen zaten biliyorsun ama bugün bir daha çok sevdim. Kişilerin anlayışı kendi kapasiteleri ve çapları kadardır ve senin demek istediğin anlaşılmıştır cesur kadın"